Ook Neuer steunt Özil en Gündogan ten volle 15 juni 2018

Kapitein Manuel Neuer was zopas de laatste in een lange rij om Mesut Özil en Ilkay Gündogan te steunen na hun controversiële foto met de Turkse president Erdogan. Neuer verzekerde het tweetal op de persconferentie van het Duitse team zijn volledige steun. "Deze zaak is breed uitgesmeerd in de media, maar in het team was het nooit een topic. We focussen op ons spel, dat is in de eerste plaats het belangrijkste."