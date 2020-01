Exclusief voor abonnees Ook Nederlandse vlogger dringt nu horrorkelder Dutroux binnen 06 januari 2020

00u00 0

Nadat twee vloggers vorige week een video online zetten waarin ze het oude huis van Marc Dutroux in Marcinelle binnendrongen, heeft nu een 20-jarige jongen uit Nederlands Limburg dat 'experiment' overgedaan. Hij postte de video op Facebook, ondanks een verbod van de Nederlandse politie. "Vooral om te laten zien hoe gemakkelijk het is om daar binnen te geraken." Hij kondigt ook aan om binnenkort naar het tweede huis van Dutroux te willen gaan, in Sars-la-Buissière. "De plek waar de lijken werden opgegraven."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis