Ook naar hén is het uitkijken... VROUWEN-ELITE Cant voor elf op een rij

VROUWEN-ELITE Cant voor elf op een rij 11 januari 2020

Een heel seizoen lang al is Sanne Cant op zoek naar het allerbeste in zichzelf. Maar verlost van de verstikkende Nederlandse dominantie, kan niemand haar zondag wat maken. Een elfde (!) opeenvolgende Belgische titel ligt voor het rapen. Haar twee concurrenten, met een beetje goeie wil: Verdonschot en Van Loy. (JDK)