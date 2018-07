Ook na hun redding nog onafscheidelijk 12 juli 2018

In Thailand zijn de eerste beelden opgedoken van de kinderen die na twee weken uit een grot werden bevrijd. De voetballertjes en hun trainer herstellen in het ziekenhuis en verkeren volgens artsen "in een zeer goede mentale gezondheid". Dat ze het zo goed stellen, "komt mogelijk omdat ze de hele tijd samen hebben doorgebracht als een team en elkaar hebben geholpen", aldus dokter Thongchai Lertvilairattanapong - en ook nu lijken ze nog onafscheidelijk. "Ze verkeren allen in een goede fysieke gezondheid, zonder koorts of ernstige infecties. Slechts drie van hen hebben een lichte longontsteking", aldus de arts nog. De jongens van de ploeg 'Everzwijnen', allen tussen 11 en 16 jaar, moeten nog een week in het ziekenhuis blijven, net als hun 25-jarige trainer. Ze kunnen daardoor niet ingaan op de uitnodiging van de FIFA om naar de finale van het WK te gaan kijken.

