Exclusief voor abonnees Ook muizen in gerechtsgebouw 20 november 2019

Beschimmelde kelders en afbrokkelende plafonds zijn niet meer de enige zorg van de Brusselse rechters in het justitiepaleis: sinds kort krijgen ze ook bezoek van muizen in de kantoren. "Als advocaten bij het terugkrijgen van hun dossiers maar niet denken dat we gemorst hebben met hagelslag...", aldus Gaby Van den Bossche, voorzitster van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank, die het probleem aankloeg. Ook een collega uit het Gentse justitiegebouw vond twee weken geleden muizen in haar bureau.

