Ook Michael Douglas wordt beschuldigd (en dat zegt hij zelf)

Hollywoodster Michael Douglas (foto) heeft zelf bekendgemaakt dat hij wordt beschuldigd van ongewenst seksueel gedrag. Hij zou 32 jaar geleden gemasturbeerd hebben in het bijzijn van een oud-medewerkster. "Verzinsels", zegt de 73-jarige acteur, die zijn versie van het verhaal naar buiten wil brengen vóór de beschuldigingen gepubliceerd worden in twee grote Hollywoodbladen. Hij uit zijn zorgen over hoe gemakkelijk met beschuldigingen zonder bewijs gestrooid wordt. Het slachtoffer, dat aan een boek over de acteur werkt, meent ook dat hij onaangepast taalgebruik in haar bijzijn gebruikte en dat Douglas haar Hollywood-carrière gedwarsboomd heeft. De acteur geeft toe dat hij mogelijk niet op zijn woorden heeft gelet en daarvoor wil hij zich excuseren. De rest ontkent hij. (CMA)

