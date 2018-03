Ook mens had vrouw niet kunnen ontwijken 21 maart 2018

Het hele onderzoek moet nog gebeuren, maar na het zien van de eerste videobeelden twijfelt de lokale politiechef er niet over. "Het is duidelijk dat een aanrijding moeilijk te vermijden was, in welke modus dan ook." Met andere woorden: ook een gewone wagen met bestuurder had de vrouw aangereden. De 49-jarige Elaine Herzberg duwde op de middenberm haar fiets voort, geladen met plastic winkeltassen. Plots week ze van de berm uit naar de weg. De zelfrijdende Volvo SUV van Uber schepte haar op. De vrouw overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen. In de auto zat een professionele bestuurder die zelfrijdende wagens test, maar op het moment van de klap reed de auto autonoom. "De bestuurder zei dat de vrouw in een flits opdook", klinkt het bij de politiechef, die eraan toevoegt dat die weg 's avonds gevaarlijk is om over te steken. Honderd meter verder is een goed verlicht fietspad. "De Volvo was waarschijnlijk niet in fout." (BHL)

