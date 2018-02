Ook meldingen over misbruik bij Rode Kruis 22 februari 2018

00u00 0

Het Internationale Rode Kruis (ICRC) onderzoekt berichten dat hulpverleners schuldig zijn aan seksueel wangedrag. In een gesloten Facebookgroep met (oud-)medewerkers luchtten meerdere mensen hun hart, na het nieuws dat hulpverleners van Oxfam seksfeesten hielden in rampgebieden. Groepsleden schrijven dat ze dit soort praktijken ook van het ICRC kennen. De leiding zou er bovendien niet tegen optreden. "Het is positief om eindelijk een open discussie te volgen over het gebruik van prostituees door ICRC-medewerkers. Tijdens mijn zes jaar bij de organisatie was dit soort gedrag bij elke missie gebruikelijk", schrijft één van de leden. Een ICRC-woordvoerder zei aan de Nederlandse openbare omroep dat de Facebookberichten zeer serieus worden genomen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN