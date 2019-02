Ook meer sollicitaties via smartphone 20 februari 2019

Solliciteren via onze smartphone wordt steeds populairder. Dat blijkt uit een rondvraag van rekruteringsbureau Robert Half. Tal van Vlamingen hebben hun cv op hun smartphone staan en uploaden dat rechtstreeks op de website van het rekruteringsbureau. Of ze solliciteren zelfs door enkel hun LinkedIn-profiel op te laden. Dat zegt Wim Van der Linden van Robert Half. "Vorig jaar solliciteerde al 12,5% met hun smartphone. Dit jaar is dat 18,5%. Een computer komt er steeds minder aan te pas." Gemakkelijk, maar toch is het belangrijk om waakzaam te blijven, zegt Van der Linden. "Het gaat snel, maar tegelijk kan het getuigen van weinig moeite."