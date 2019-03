Ook Matthews out 11 maart 2019

00u00 0

Team Sunweb verloor naast Tusveld nog een tweede renner in het stormweer. En niet de eerste de beste: Michael Matthews. 'Bling' raakte bij zijn valpartij op 80 kilometer van de streep even buiten bewustzijn. "Michael zat naast mijn auto om iets af te geven", legde ploegleider Michiel Elijzen uit aan het 'AD'. "Plots sloeg een windvlaag hem onderuit. Hij kwam met zijn voorwiel onder het wiel van de wagen terecht en sloeg over kop." Matthews liep bij zijn val een hersenschudding op en heeft daarnaast last van zijn kaak. Tusveld moet worden geopereerd aan zijn gebroken kaak. Hij verloor diverse tanden bij zijn valpartij. Beide renners bleven een nacht ter observatie in het ziekenhuis. (JDK)