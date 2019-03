Exclusief voor abonnees Ook Marc Degryse naar VTM 29 maart 2019

Samen met Jan Mulder stapt ook Marc Degryse (53) over van VRT naar VTM. Tijdens de voorbije voetbalseizoenen zat de ex-Rode Duivel al geregeld als analist in de Champions League-studio van Q2, maar nu gaat hij voor het volledige plaatje: expertise in het 'VTM Nieuws' én commentaar bij de matchen van de nationale ploeg. Degryse zal daarnaast ook actief blijven als columnist en analist voor deze krant. (MC)