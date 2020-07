Exclusief voor abonnees Ook marathon van Brussel uitgesteld 09 juli 2020

Na New York en Berlijn heeft nu ook Brussel beslist om z'n marathon te annuleren. De 17de editie was voorzien voor zondag 4 oktober, maar zal nu een jaar op zich laten wachten. Voorlopig staan nog drie belangrijke marathons op de agenda: Parijs stelde zijn race al voor de tweede keer uit en is nu opgeschoven van 18 oktober naar 15 november. Londen houdt voorlopig vast aan zijn datum van 4 oktober, Chicago aan 11 oktober. (VH)

