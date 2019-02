Ook mannen op zoek naar top acht 27 februari 2019

Deze namiddag kunnen acht Belgen een grote stap richting Olympische Spelen zetten. Op het WK-piste in het Poolse Pruszkow worden de kwalificaties voor de ploegenachtervolging gereden. De vrouwen openen het WK, de Belgische mannen komen als vijfde van achttien landen in actie. Lindsay De Vylder, Robbe Ghys, Kenny De Ketele en Fabio Van den Bossche vormen het kwartet bij de mannen. Vorige week voelde De Vylder zich niet lekker. Moreno De Pauw moet zich als vervanger klaar houden. Onze landgenoten willen bij de eerste acht eindigen. Het Belgisch record (3.57.037) verbeteren is bijna een must. Ook bij de vrouwen. Enkele weken geleden klokten D'hoore, Dom, Kopecky en Bossuyt in Nieuw-Zeeland 4.23.181, de beste Belgische chrono ooit. (FHN)