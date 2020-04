Exclusief voor abonnees Ook Magnette vindt juni te vroeg om formatie te hervatten 23 april 2020

PS-voorzitter Paul Magnette wil geen gesprekken over een nieuwe coalitie voeren vóór 27 juni, wanneer de periode van de volmachten afloopt. Om de coronacrisis efficiënt te kunnen bestrijden, heeft de minderheidsregering-Wilmès van de Kamer volmachten gekregen. Die gelden voor drie maanden en zijn daarna verlengbaar. Maar tot verlengingen zal het niet meer komen, is te horen bij de meeste partijen. Als de coronacrisis onder controle is, zullen meer ideologische keuzes gemaakt moeten worden. Ook Magnette ziet zo'n verlenging niet meer gebeuren, al is niet duidelijk wat er dan wél moet komen. "Ik zit niet op de lijn van N-VA-voorzitter Bart De Wever, die aan politique politicienne doet. Maar elke discussie uitstellen tot september, zoals de voorzitter van de MR (Georges-Louis Bouchez, red.) wil, is misschien ook wat overdreven", aldus de PS-voorzitter. Sp.a-voorzitter Conner Rousseau haalde in 'Villa Politica' uit naar Bouchez, omdat die "liever met zijn ministerpoppetjes speelt" dan een regering te vormen.

