Ook Lewis Capaldi is fan

De Schotse singer-songwriter Lewis Capaldi, die gisteren in The Barn stond, is ook fan van IBE. "Hey IBE, ik wil je proficiat wensen met je show en het winnen van 'The Voice'", klonk het in een videoboodschap. "Hopelijk ontmoeten we elkaar ooit. We zijn platenlabelvriendjes, dus wie weet?"

