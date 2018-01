Ook letterlijk enkeldiep in de modder 00u00 0

Naaast het #MeToo-moddergooien staat Oprah Winfrey ook letterlijk enkeldiep in de modder. De Amerikaanse staat Californië wordt momenteel geteisterd door modderstromen, en daarbij werd ook het landgoed van de presentatrice in Montecito niet gespaard. Van de omheining blijft niets over en de schade in de buurt - één van de duurste in de VS - is niet te overzien. Oprah plaatste een filmpje op Instagram waarop de ravage te zien is. "Bedankt iedereen voor de bezorgdheid. Mijn landgoed is niets vergeleken bij wat mijn buren meemaken." In Montecito eisten de modderstromen al 17 levens, 17 anderen zijn nog vermist. Winfreys buurvrouw Ellen DeGeneres, die andere bekende talkshowhost, deed een oproep aan de Amerikanen om steun te bieden. (DBJ)

HLN