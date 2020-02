Exclusief voor abonnees Ook Lecomte valt weg bij Belgian Lions 19 februari 2020

Het blijft een moeilijke voorbereiding voor de Belgian Lions. Ook Manu Lecomte (Gran Canaria) moet forfait geven voor de opener van de EK-kwalificaties vrijdag tegen Litouwen. De spelmaker liep gisteren op training een peesscheur in de voetzool op. Hij is twee tot drie maanden out. Bondscoach Gjergja roept geen vervanger op.

