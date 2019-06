Exclusief voor abonnees Ook landskampioen Genk begint eraan (al zijn ze niet met veel) 26 juni 2019

Als allerlaatste van de eersteklassers begint vandaag ook landskampioen Racing Genk aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Gisteren werden de spelers op de club verwacht om hun medische en fysieke testen te ondergaan. Later op de middag werden de spelers ook nog bij de tandarts en de oogarts verwacht. Vandaag wordt er een eerste keer getraind in de Luminus Arena. Om 10.30u wordt er getraind op het C-veld achter het stadion. Felice Mazzu doet dat wel nog met een uiterst beperkte kern. Nieuwkomers Bongonda en Nygren zijn de grootste blikvangers. Van de andere volwaardige kernspelers maken enkel Vukovic, Dewaest, Gano, Ndongala en Paintsil al hun opwachting. Berge, Malinovskyi, Ito, Uronen en Nastic worden op 1 juli terug in Genk verwacht, op voorwaarde dat zij op dat moment nog niet getransfereerd zijn natuurlijk. Een week later stromen de jongens in die aan het EK U21 deelnamen. Dat zijn Jackers, Heynen, De Norre, Piotrowski, Maehle en Wouters. Zij sluiten nadien aan in Horst waar Genk van 8 tot 14 juli op stage vertoeft. Samatta, Aidoo en Lucumi - op dit moment aan de slag op de Africa Cup en de Copa América - worden op 15 juli in Genk verwacht. (KDZ)

