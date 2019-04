Exclusief voor abonnees Ook Kwiatkowski ligt erbij 11 april 2019

Naast Julian Alaphilippe was ook Michal Kwiatkowski een van de slachtoffers van de massale valpartij in de Ronde van het Baskenland. De 28-jarige Pool van Team Sky klom nadien weer op zijn fiets om vervolgens de etappe uit te rijden. Wat later kwam Kwiatkowski met een geruststellende tweet: "'t Was een smerige val, maar ik ben oké." Hetzelfde geldt voor Tourwinnaar Geraint Thomas, die eveneens bij de tuimelperte betrokken was.

