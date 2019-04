Exclusief voor abonnees Ook Kwiatkowski geeft op 12 april 2019

Bijltjesdag in de Ronde van het Baskenland. Naast Alaphilippe ging ook Michal Kwiatkowski niet meer van start na zijn val gisteren. "Ondanks geen erge blessure was mijn lichaam niet volledig hersteld", klinkt het bij de Pool. "Tijd om thuis te herstellen en mij klaar te stomen voor mijn volgende doelen." Lees: de Ardennenklassiekers. Kwiatkowski droom vooral van winst in Luik-Bastenaken-Luik.

