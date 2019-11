Exclusief voor abonnees Ook Kroatië en Portugal mogen naar EK 18 november 2019

Kroatië is komende zomer ook van de partij bij het Europees kampioenschap voetbal. De verliezend finalist van het WK van vorig jaar won in Groep E zaterdag van Slovakije. In Rijeka werd het 3-1. Kroatië heeft na acht duels 17 punten en is zeker van de groepswinst. In groep G ging het al geplaatste Polen met 1-2 winnen in Israël, waardoor nu ook de groepswinst binnen is. Oostenrijk won met 2-1 van Noord-Macedonië en hield zo Slovenië, dat Letland met 1-0 versloeg, achter zich. In groep B heeft Portugal zich ook verzekerd van deelname aan het WK, zij het na een moeizame zege. Tegen Luxemburg werd het 2-0. Bruno Fernandes en Cristiano Ronaldo zorgden voor de goals. Groepswinnaar Oekraïne speelde 2-2 op het veld van Servië. Gent-spits Yaremchuk was trefzeker voor de Oekraïners. (KDZ)

