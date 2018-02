Ook kritiek op Guido's afbetalingsplan 28 februari 2018

Guido Van den Bossche kijkt niet alleen aan tegen een boete van 32.000 euro. Maandag kwam daar ook nog eens een advocatenfactuur van meer dan 4.000 euro bij. Guido wilde zijn schuld gespreid afbetalen, maar dat plan werd niet goedgekeurd. Sommige kijkers vinden dat vreemd. "Dit verhaal klopt niet, want een afbetalingsplan zal men nooit weigeren", klinkt het. Maar de makers van 'Familie' nuanceren: "In het verhaal kregen Guido en Emma geen lening bij de bank. Hun inkomen was te laag en de bank liet weten dat het risico te groot was. Dat gebeurt wel vaker." En bij de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders klinkt het: "Een schuldeiser heeft het recht op een onmiddellijke en volledige vervulling van zijn schuld. Als een rechter hierover niets heeft bepaald, kan een schuldeiser niet gedwongen worden om een afbetalingsplan te aanvaarden. Het is een gunst." En die gunst werd in 'Familie' niet verleend, waardoor Guido met de rug tegen de muur staat. (HL)

