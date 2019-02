Ook klimaatspijbelaars worden gepest per telefoon en computer 07 februari 2019

"Het spijt ons te vernemen dat mevrouw Schauvliege het slachtoffer is geworden van telefonisch pestgedrag. Deze actie was niet georganiseerd door Youth for Climate, we wisten zelfs niet dat het gebeurde en we zouden zoiets nooit hebben goedgekeurd." Dat zegt Youth For Climate, de klimaatbeweging rond Anuna De Wever en Kyra Gantois, in een persmededeling. "Zelf zijn we de laatste weken ook slachtoffer van telefonisch en online pestgedrag, en dat is echt niet de manier waarop mensen met elkaar moeten omgaan. Het brengt ons niet dichter bij de oplossing en draagt dus niets bij."