Exclusief voor abonnees Ook kleinste boeren kunnen veilig de weg op 13 januari 2020

00u00 0

Of je nu jong of oud bent, je kan maar beter het zekere voor het onzekere nemen. Dus lieten ook de allerkleinste inwoners van Rollegem hun tractor wijden. Naar jaarlijkse gewoonte werd gisteren in de Kortrijkse deelgemeente de patroonheilige Sint-Antonius Abt gevierd. Omdat hij ook de beschermheilige is van de varkens, volgde na de wijding nog een... eetfestijn.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis