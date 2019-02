Ook kleine bedrijven belonen personeel dat nieuwe collega aanbrengt 07 februari 2019

In grote bedrijven gebeurde het al langer, maar nu wordt ook in kmo's één op de acht nieuwe personeelsleden aangebracht door iemand die er al werkt. En zo'n nieuwe collega aanbrengen, kan ook iets opleveren, blijkt uit onderzoek van het NSZ waaraan 1.453 kmo's deelnamen. 85% van die ondernemers vindt niet makkelijk geschikt personeel. Bijna de helft doet daarom een beroep op het eigen personeel. Mond-aan-mondreclame blijkt immers het meest efficiënt. In de helft van die gevallen wordt voor de aanbrenger een beloning voorzien, meestal een premie of waardebon. Het bedrag is sterk verschillend, maar kan naarmate het gezochte profiel moeilijker te vinden is tot wel 2.500 euro oplopen.

