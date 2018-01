Ook katten kunnen links- of rechts'potig' zijn 24 januari 2018

Van een muurtje springen, naar de kattenbak gaan of nieuwsgierig achter een pluchen muisje aangaan: katten geven steevast de voorkeur aan een pootje, net zoals mensen ook rechts- of linkshandig zijn. De dames kiezen vaker voor rechts, terwijl de mannetjes toch de voorkeur aan links geven. Dat blijkt uit een Iers onderzoek dat in Animal Behaviour werd gepubliceerd. Volgens de onderzoekers geeft het een opmerkelijk inzicht in de kwestbaarheid en stressgevoeligheid van een kat. Dieren die linkspotig zijn, bijvoorbeeld, rekenen meer op hun rechterhersenhelft voor informatieverwerking. Daardoor reageren ze sterker bij angst. Rechtspotige soortgenoten kunnen met hun linkerhersenhelft dan weer beter negatieve emoties verwerken. (BCL)

HLN