Ook jongetje krijgt ervan langs: "Hoezo, jij bent 7 en je gelooft nog in Kerstman?" 26 december 2018

Niet alleen de beurzen treuren om Donald Trumps gedrag, ongetwijfeld ging ook een 7-jarig jongetje maandagavond niet al te vrolijk slapen, na zijn gesprek met de president. Naar jaarlijkse traditie namen Trump en first lady Melania telefoontjes aan voor het callcenter van NORAD, de militaire organisatie die over het luchtruim in de VS en Canada waakt én die het traject van de Kerstman op zijn slee monitort. Toen de 7-jarige Coleman belde, vroeg Trump hem of hij nog in de Kerstman geloofde. "Op 7 jaar is dat een beetje op het randje, niet?", aldus de president.

