Ook je huisdier heeft tijdsbesef 17 november 2018

00u00 0

Wat baasjes allang weten, is nu ook bevestigd door de wetenschap: dieren zijn zich bewust van het verstrijken van de tijd. Zoals wel vaker zochten de onderzoekers dat uit met behulp van muizen (sorry katten en honden!). De diertjes werden door een lange gang geloodst, waar ze zes seconden geduld moesten oefenen voor er een deur openging. Pas dan kon de muis verderop een beloning incasseren. Na een aantal keren werd de deur onzichtbaar gemaakt. Bleek dat de muizen dan nog steeds zes seconden wachtten alvorens door te lopen. "Opmerkelijk is dat de testmuis de deur niet kon zien", aldus James Heys van de Northwestern-universiteit (VS). "Zij kon die taak dus alleen succesvol volbrengen door op haar interne tijdsgevoel te vertrouwen." (JPM)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN