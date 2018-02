Ook Januzaj scoort nog eens 16 februari 2018

Adnan Januzaj maakte als invaller voor Real Sociedad tegen Salzburg een goede beurt. Tien minuten voor tijd zette hij zijn team op een 2-1-voorsprong met een knappe vrije trap, ook zette hij in de tweede helft meerdere mooie acties op. Toch slikte Sociedad nog diep in blessuretijd de gelijkmaker via Minamino

HLN