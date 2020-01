Exclusief voor abonnees Ook Jambon niet akkoord met joodse karikaturen op Aalst Carnaval 22 januari 2020

Na Bart De Wever (N-VA) stelt ook zijn partijgenoot en Vlaams minister-president Jan Jambon de joodse karikaturen op het carnaval van Aalst in vraag. "Als je weet wat die bevolking meegemaakt heeft, is het dan echt nodig om dat in de sfeer van Aalst Carnaval te trekken? Ik denk dus ook dat men dat beter niet gedaan had." Jambon verwijst naar de praalwagen die vorig jaar heel wat kritiek kreeg van de joodse gemeenschap en VN-erfgoedorganisatie Unesco. N-VA-partijgenoot en Aalsters burgemeester Christoph D'Haese heeft de carnavalisten altijd verdedigd, door te benadrukken dat ze niet de intentie hadden te kwetsen.