Ook Italië sluit transfermarkt vóór eerste speeldag 06 maart 2018

Nieuw in de Serie A. Voor het seizoen 2018-2019 sluit de transferperiode in de zomer op 18 augustus en niet langer op 31 augustus - vóór de eerste speeldag dus. Italië volgt zo Engeland: ook in de Premier League zal de zomermercato vroeger sluiten, op 9 augustus. Die maatregel geldt enkel voor inkomende transfers. Een kleine rondvraag leert ons dat er ook in België nagedacht wordt over een kortere transferperiode. Internationaal gaan er eveneens stemmen op om de wintermercato af te schaffen. Nog nieuw in de Serie A: kerstvoetbal. Op 22, 26 en 29 december zijn er drie speeldagen gepland. (KDZ/ VDVJ)