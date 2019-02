Ook Israël vertrekt naar de maan 19 februari 2019

Israël lanceert voor het eerst een sonde naar de maan. De bedoeling is dat vrijdagochtend om 02.45 uur Belgische tijd vanop Cape Canaveral in Florida een Falcon-9 draagraket van de Amerikaanse raketbouwer SpaceX vertrekt, om de Beresheet naar de maan te 'slingeren'. De landing van de sonde staat gepland op 11 april. Als het lukt, wordt de joodse staat na de grootmachten VS, Rusland en China het vierde land dat erin slaagt een ruimteschip een zachte landing op de natuurlijke satelliet van de aarde te laten maken. De onbemande sonde weegt 585 kilo en is anderhalve meter hoog. Het ding moet een Israëlische vlag op de Maan neerplanten en het magnetisch veld onderzoeken. De bouw van de maanverkenner heeft 84 miljoen euro gekost.

