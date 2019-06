Exclusief voor abonnees Ook informateurs mogen eens ontspannen 14 juni 2019

Een regering vormen, dat doen ze dit jaar met z'n tweetjes. Uitblazen na de drukte van de dag doen ze dus óók maar samen. Informateurs Didier Reynders (MR) en Johan Vande Lanotte (sp.a) lieten hun dagdagelijkse politieke zorgen even achter op de rode zeteltjes van de Versluysdôme in Oostende. Op het programma: het vierde finaleduel tussen Oostende en Antwerp Giants - die laatste veroverden er de achtste landstitel op rij. Morgen gaan de kopjes weer richting de politiek, want nog tot maandag zetten ze hun informatieronde voort - dan worden ze bij koning Filip verwacht. Hoever ze precies staan, houden ze nog geheim. (RBE/FT)

