Exclusief voor abonnees Ook Indian Wells neemt maatregelen tegen corona 07 maart 2020

Ook de grote tennistoernooien ontsnappen niet aan de coronacrisis. Zo zullen er volgende week op de BNP Paribas Open in Indian Wells, waar ook Clijsters van de partij zal zijn, verschillende maatregelen genomen worden om de gezondheid van spelers, fans en vrijwilligers zo veel mogelijk te vrijwaren. De ballenjongens zullen bijvoorbeeld handschoenen dragen en niet meer zorg moeten dragen voor de handdoeken van de spelers. Iets wat dit weekend ook al in verschillende Davis Cup-duels het geval was.