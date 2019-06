Exclusief voor abonnees Ook in Spanje gaat het hard 25 juni 2019

De Spaanse mercato is 'en fuego'. Clubs in La Liga spendeerden - de nakende transfers van Felix en Griezmann meegeteld - al 808 miljoen euro. Dat is, met nog ruim twee maanden te gaan, slechts 79 miljoen minder dan het recordbedrag van vorig seizoen. Real strooide het royaalst met euro's tijdens zijn transferoffensief: 303 miljoen. Ook in de Bundesliga loopt de teller snel op, met 434 miljoen aan uit- gaven, gevolgd door de Serie A (352 miljoen). In de Premier League (197 miljoen) en de Ligue 1 (36 miljoen) is het nog relatief rustig. (VDVJ)