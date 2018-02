Ook in Portugal Team Sky boven 16 februari 2018

Wout Poels schonk Team Sky gisteren de zege in de Ruta del Sol, Michal Kwiatkowski (27) deed dat in de Ronde van de Algarve. De Pool won na een klim van ruim vijftien kilometer de sprint van de groep der favorieten. De Nederlander Bauke Mollema werd tweede en Kwiatkowski's ploegmaat Geraint Thomas derde. De Welshman is ook de nieuwe leider.

