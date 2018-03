Ook in ons land asbest gevonden in make-up van Claire's 30 maart 2018

Ook in ons land is er asbest gevonden in make-upproducten van Claire's. Het gaat om schmink voor kinderen. Gisteren liet de overheid drie cosmeticaproducten van de firma uit de rekken halen, na een melding door de Nederlandse overheid over de aanwezigheid van lage concentraties asbest. Het ging om een voorzorgsmaatregel, maar na de analyses die Volksgezondheid ondertussen liet uitvoeren in een gespecialiseerd laboratorium, blijkt nu dat ook twee producten uit de Belgische vestigingen van Claire's lage concentraties aan asbest bevatten.

