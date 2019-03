Exclusief voor abonnees Ook in Noordzee eist plastic levens van bedreigde vissen 28 maart 2019

Niet alleen schildpadden in verre oceanen vallen ten prooi aan plasticafval. Ook in onze Noordzee sterven vissen omdat ze ronddrijvend plastic binnenkrijgen. In de maag van een dode zeebaars die afgelopen weekend op het strand van Zeebrugge aanspoelde, is een groot stuk plastic gevonden. "Het gaat om een stuk flexibel kunststof van 14 centimeter lang met de opdruk 'Dunkerque'. Het zat dubbelgevouwen in de maag, die amper 7 cm groot is", zegt Hans De Blauwe van de Belgische Strandwerkgroep. "Het is duidelijk dat dit nooit meer uitgescheiden zou kunnen worden en het de opname van voedsel sterk bemoeilijkte of zelfs onmogelijk maakte. Het is vrijwel zeker dat dit obstakel tot de dood heeft geleid van deze roofvis, die met uitsterven is bedreigd." Een studie van het Nederlandse Wageningen Marine Research wees uit dat 2 tot 3% van de vis in de Noordzee stukjes plastic kleiner dan een halve centimeter in het spijsverteringsstelsel heeft. (SPK)

