Ook in Nederland proeven met uitlaatgassen op mensen 31 januari 2018

Ook in Nederland zijn proeven gedaan met uitlaatgassen op mensen. Dat zei een van de onderzoekers die de experimenten uitvoerden tegen de Nederlandse openbare omroep. De proeven met dieseldamp vonden plaats tussen 2006 en 2012 bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). "Ik heb ze zelf ook gedaan voor het RIVM. Soms met muizen of ratten, en ja, ook soms met mensen. We stopten twaalf mensen in een heel grote vrachtwagen, die kregen dan een uur lang een gasmasker op met omgevingslucht." Volgens hem was het onderzoek "broodnodig", aangezien er destijds getwijfeld werd aan de effecten van diesel op de hersenen en niet zozeer aan het effect op de longen. (SSB)