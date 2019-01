Ook in Londen kennen ze nu 'yellow vests' 14 januari 2019

00u00 0

De beweging van de gele hesjes verspreidt zich steeds verder: ook in Londen zijn gisteren 'yellow vests' op straat gekomen. Ze protesteerden tegen de besparingen van de regering-May en eisen nieuwe verkiezingen. Enkele Franse 'gilets jaunes' kwamen zelfs naar de Britse hoofdstad om te kijken hoe het hun 'collega's' verging. In Frankrijk zelf kwamen opnieuw 84.000 mensen op straat, in het negende betogingsweekend op rij. Het protest was grimmig: 240 mensen werden opgepakt. Van hen zaten er gisteravond nog altijd 111 vast.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN