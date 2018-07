Ook in Lego waait Marylins jurkje op 02 juli 2018

Cabaretier Dirk Denoyelle is vooral bekend om hoe hij bekende mensen nadoet, maar hij bóuwt ze ook na: in Lego. In Kortrijk Xpo kan je tot 22 juli de meer dan 100 geblokte kunstwerkjes bekijken op de tentoonstelling Amazings. "Het is de eerste keer dat onze hele collectie op eenzelfde locatie staat." Je botst er op bekende gezichten uit binnen- en buitenland: Rowan Atkinson, George Clooney, Ed Sheeran, Mark Cavendish en zelfs Marcske van de 'F.C. De Kampioenen'. En ook Kabouter Plop en het opwaaiende kleedje van Marilyn Monroe zijn in Legoblokjes opgetrokken. (JME)

