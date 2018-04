Ook in kampioenenjaar 0 op 6 17 april 2018



Dat de 0 op 6 geen drama hoeft te zijn in de titelstrijd, bewees Club eigenhandig twee jaar geleden. Toen verloren de Bruggelingen op speeldag drie en vier twee keer na elkaar. Ook met 1-0 op Anderlecht en drie dagen later met 4-2 op RC Genk. Waar Club play-off 1 was ingestapt met vier punten voorsprong, zag het opeens paars-wit op gelijke hoogte staan. Maar een 12 op 12 later kroonde blauw-zwart zich uitgerekend tegen Anderlecht toch glorieus tot kampioen. Club staat er dit seizoen - met nog altijd drie punten (eigenlijk vier) voor - dus zelfs een stuk beter voor dan in 2016. (WDK)