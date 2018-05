Ook in Italië snappen ze niet-selectie niet: "Radja had nooit problemen met tactiek" Frank Dekeyser en Niels Vleminckx

23 mei 2018

08u35

Bron: Eigen berichtgeving 0 De Krant De niet-selectie van Radja Nainggolan beroert ook Italië. "Als hij er niet bij is, moet België wel véél weelde hebben", zegt zijn ex-coach Roberto Donadoni.

Als het code oranje is in Brussel, druppelt het blijkbaar stevig door in Rome. In België is de afwezigheid van Nainggolan verheven tot een bijna-staatszaak. Maar ook in Italië zorgt 'Radja-gate' voor veel ongeloof. De analisten van Sky Italia stelden een elftal samen van de grootste afwezigen op het WK met Nainggolan als grote blikvanger. De analyse van de bondscoach - "het is een tactische beslissing" - werd weggewuifd. "Onzin. Vertel dan toch de echte reden."

Je hebt 17% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN