Exclusief voor abonnees Ook in Hasselt dragen patiënten 'zuurstofstolp' 07 april 2020

Toen in maart de eerste beelden opdoken van een Italiaanse coronapatiënt die met een plastic stolp rond z'n hoofd in zijn ziekenhuisbed lag, hoopte iedereen dat zulke situaties zich niet bij ons zouden voordoen. Tevergeefs. Onder meer het Hasseltse Jessaziekenhuis - één van de zwaarst belaste instellingen in ons land- gebruikt nu ook zuurstofhelmen om patiënten te helpen met ademen. Van de 37 patiënten die er op intensieve zorg liggen, zijn er toch een aantal die het dragen. "Zo'n bubbel is verre van aangenaam", zegt anesthesist en intensivist Vital Swinnen. "Het is warm, de lucht suist rond je oren, je hoort een fluittoon. We weten van andere patiënten dat het niet fijn is om dit lang te ondergaan." De zuurstofhelmen kunnen er wel voor zorgen dat patiënten sneller recupereren en niet in slaap moeten worden gedaan om kunstmatig beademd te worden. Al zullen patiënten altijd eerst beademd worden via een zuurstofbrilletje, klinkt het nog. Pas als dat niet voldoende blijkt, gaat men een stap verder. (FT)

