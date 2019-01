Ook in Duitsland kennen ze Zita Wauters 17 januari 2019

Zita Wauters (14) is goed op weg om een grotere carrière dan haar papa uit te bouwen - ze is in elk geval al bekend tot over de landsgrenzen. De dochter van Koen speelt een hoofdrol in 'De Dierendetectives', die al in Nederland en Duitsland loopt. Bij ons is de serie in het najaar te zien op Ketnet. In 'De Dierendetectives' zoeken vijf Belgische, Nederlandse en Duitse kinderen uit of dieren helden zijn. Elke aflevering begint in Duitsland, waar Layla het internet afschuimt. De Nederlandse kinderen gaan in een dierentuin vragen stellen aan een verzorger terwijl het Belgische duo - Zita Wauters en Junes Callaert (11) - de gekste experimenten uitvoert om de heldendaad van het dier te begrijpen. Junes Callaert speelde net als Zita eerder al mee in een Ketnetmusical en is ook te zien in de spektakelmusical '40-45'. (CD)

