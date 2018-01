Ook in Denemarken en de VS trouwen ze blind 29 januari 2018

Na de extra lange aflevering van 'Blind Getrouwd' op VTM vanavond barst de gekte wellicht weer helemaal los. Voor wie er maar geen genoeg van kan krijgen, is er Vitaya, het kleine zusje van VTM. Die zendt vanaf volgende zaterdag, om 12.25 uur, 'Blind Getrouwd Denemarken' uit (foto). En amper enkele uren later, om 17 uur, start op dezelfde zender 'Married at First Sight USA: The First Year'. In deze Amerikaanse versie gaan ze nog een stapje verder en worden de koppels ook gevolgd in hun eerste jaar huwelijk.

HLN