Ook in beroep 6 maanden cel voor Yassine El Ghanassy 24 november 2018

Profvoetballer Yassine El Ghanassy kreeg ook in beroep 6 maanden cel voor overdreven snelheid in Oostende. De Brugse correctionele rechtbank legde hem ook opnieuw 1 jaar rijverbod en 6.150 euro boete op. De flankaanvaller werd in juli 2016 met z'n Porsche Carrera geflitst aan een snelheid van 57 km/uur in de bebouwde kom. Hij betaalde z'n minnelijke schikking niet, waardoor de zaak bij het parket terechtkwam. Zij ontdekten dat de toenmalige speler van KV Oostende op het moment van de inbreuk nog een rijverbod had lopen en nog examens moest afleggen om z'n rijbewijs terug te krijgen. El Ghanassy reeg de voorbije maanden de veroordelingen aan elkaar. Intussen staat de teller al op meer dan 15. Volgens z'n advocaat gooide de speler van het Saudische Al-Raed z'n leven intussen om en wil hij opnieuw z'n imago opkrikken. (SDVO)

