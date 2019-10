Exclusief voor abonnees Ook in beroep 5 jaar cel voor ontsnapte IS-weduwen 31 oktober 2019

IS-weduwen Tatiana Wielandt en Bouchra Abouallal zijn nu ook in beroep veroordeeld tot vijf jaar cel en een boete van 8.000 euro wegens terreuractiviteiten. In 2013 trokken ze een eerste keer naar Syrië, maar toen hun echtgenoten sneuvelden, keerden ze met hun kinderen terug naar België. Ze waren allebei ook zwanger. Nadat ze bevallen waren, keerden ze samen met hun kinderen in 2015 terug naar Syrië. "Hun betrachting om ter plaatse terreurgroep IS en haar strijders te ondersteunen, kreeg de bovenhand op hun bekommernis als moeder om in te staan voor de veiligheid en geborgenheid van hun kinderen", zei het hof van beroep gisteren. Sinds 2017 zaten Wielandt en Abouallal vast in een Koerdisch kamp in Noord-Syrië, maar het federaal parket heeft informatie dat ze het kamp enkele weken geleden konden ontvluchten. Hun advocaat Walter Damen, die hen vertegenwoordigt in een afzonderlijke zaak, zei gisteren dat ze in een tentje op 100 kilometer van de Turkse grens verblijven. De federale procureur vroeg opnieuw de onmiddellijke aanhouding, het hof ging daarop in. "Wij vragen dat de rechtbank al het mogelijke doet opdat zij hun straf in België zouden kunnen uitzitten", aldus hun advocate.

