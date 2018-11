Ook in België tot 5 klachten per dag over dure diesel 19 november 2018

Bij ons krijgt Touring tot vijf klachten per dag binnen over dure diesel. Voor een volle tank betaalt een chauffeur zo'n 25 euro meer dan enkele maanden geleden. En dat pikt lang niet iedereen meer, bewijzen de klachten die dagelijks bij de mobiliteitsorganisatie binnenlopen. "De prijs heeft alles te maken met het feit dat de regering de accijnzen op diesel heeft verhoogd om die zo veel mogelijk gelijk te schakelen met de prijs van benzine", zegt woordvoerder Danny Smagghe. "Maar als het toch een groene maatregel moet zijn, had men evengoed de benzineprijs kunnen verlagen in plaats van de dieselprijs te verhogen."