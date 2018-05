Ook in België dreigt het Tsjetsjeense gevaar: Rusland uitgegroeid tot tweede grootste herkomstland van Belgische Syriëstrijders Rusland heimelijk uitgegroeid tot tweede grootste herkomstland van Belgische Syriëstrijders Redactie

23 mei 2018

00u00 14 De Krant De recentste aanslag in Frankrijk bracht het Tsjetsjeense gevaar in de kijker - en dat gevaar bestaat ook in ons land. Een onderzoek waar onze terreurspecialist Guy Van Vlierden aan meegewerkt heeft, wijst uit dat Rusland het tweede belangrijkste herkomstland is van Belgische Syriëstrijders met vreemde roots.

Khamzat Azimov, de man die elf dagen geleden met een mes uithaalde in de Parijse operabuurt, stamde uit Tsjetsjenië - een Russische deelrepubliek aan de voet van de Kaukasus waar het al decennialang onrustig is. Wat kort na de val van de Sovjetunie begon als een onafhankelijkheidsstrijd, ontaardde in een religieus gemotiveerde opstand waarin radicale moslims de overhand kregen en ook naburige deelrepublieken zoals Dagestan en Ingoesjetië werden meegesleurd. Die geschiedenis verklaart wellicht waarom er zoveel strijders uit de regio naar Syrië trokken voor de jihad - en doordat het vaak de militantste elementen waren die de afgelopen decennia als politiek vluchteling in Europa neerstreken, is meer dan de helft van die 4.500 Kaukasische strijders in het Westen aan die reis begonnen. Dat gebeurde ook in verrassend grote mate vanuit België - zoals de cijfers (tabel rechts) tonen.

Oostende

Een vergelijking tussen Belgisch-Marokkaanse Syriëstrijders en die met wortels in het voormalige Oostblok - waartoe behalve de Russen ook moslims met roots op de Balkan behoren - brengt grote verschillen aan het licht. Zo woonde meer dan driekwart van de Marokkanen in Brussel of Antwerpen en zijn er slechts vijf andere gemeenten waar 1% of meer zijn domicilie had. Van zo'n concentratie is er bij de Oostblokkers geen spoor: daar zijn er 27 locaties met 1% of meer. Oostende voert de rangschikking aan met 13,5%. Die kuststad was dan ook de uitvalsbasis van een ronselnetwerk dat voornamelijk uit Tsjetsjenen bestond en waarvan de leider vorig jaar twaalf jaar cel kreeg. Het rekruteren van Tsjetsjenen en andere Oostblokkers blijkt grotendeels gescheiden van al de rest te verlopen - waardoor het nóg moeilijker valt op te sporen.

Mysterie

